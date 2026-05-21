Maldive, 43 anni fa la morte di Anna Maria: il precedente spaventoso

Non è la prima volta che il mare delle Maldive si rivela fatale. Era già successo esattamente 43 anni fa. Era l’11 gennaio 1983, un martedì, quando Anna Maria Pistolato, 28 anni, appassionata di fotografia subacquea, si immerse in quelle acque senza più riemergere. Il suo corpo venne recuperato venti giorni dopo. Con lei in vacanza il marito Giorgio Bettin, rimasto in barca ad aspettarla. "Quando ho sentito la notizia mi è sembrato di tornare indietro di 43 anni – racconta Bettin al Corriere della Sera – ho letto il lancio su internet e mi è sembrato di rivivere un incubo". In quel caso "il programma era di non superare i 20 metri. Invece poi ho saputo che il gruppo era sceso molto più in profondità. Da quel momento non ho più rivisto mia moglie viva".

E la polemica su quanto accaduto nelle ore successive non manca: "Il giorno dopo mi fecero rientrare in Italia mentre le ricerche erano ancora in corso. Ebbi la sensazione che non volessero che restassi lì a vedere". In questi giorni, con la morte dei cinque sub italiani, la mente torna inevitabilmente a quella tragedia.