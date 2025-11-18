Libero logo
Usa, la Camera approva la legge per la diffusione dei file Epstein

martedì 18 novembre 2025
La Camera Usa ha approvato un disegno di legge per obbligare il Dipartimento di Giustizia a rendere pubblici i documenti riguardanti Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali su minorenni, che si è suicidato in carcere nel 2019. A favore hanno votato in 427 mentre il "no” è stato solo uno, quello di Clay Higgins, deputato repubblicano della Louisiana. Nelle scorse ore era stato proprio il presidente americano Donald Trump a invitare i deputati a votare per la diffusione dei file Epstein, così che si potesse dimostrare una volta per tutte la sua estraneità agli affari del finanziere. Il capo della Casa Bianca, infatti, ha fatto sapere che firmerà il disegno di legge se arriverà sulla sua scrivania. 

La legge richiede la pubblicazione di tutti i documenti relativi al caso Epstein entro 30 giorni, con alcune eccezioni per proteggere la privacy delle vittime. Ora la proposta dovrà essere esaminata dal Senato, probabilmente anche stanotte. Prima del voto alla Camera, lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson ha annunciato che avrebbe appoggiato il disegno di legge, pur continuando a sostenere che ci sono problemi nel testo che dovranno essere affrontati al Senato prima che diventi legge.

