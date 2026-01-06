Libero logo
Harry e Meghan "turisti della tragedia": è bufera

di
martedì 6 gennaio 2026
Harry e Meghan "turisti della tragedia": è bufera

2' di lettura

Quando hanno lasciato la famiglia reale, il principe Harry e Meghan Markle speravano di ritagliarsi un ruolo indipendente e “progressista”, combinando impegno filantropico e attività mediatica per promuovere cause a loro care. Sei anni dopo, i duchi di Sussex sono stati riconosciuti per il loro impegno umanitario, ricevendo premi come quello di Humanitarians of the Year e il prestigioso Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Award.

Nonostante i successi, il percorso dei Sussex non è stato privo di ostacoli e polemiche. Secondo alcuni esperti, uno dei momenti più controversi è stato il loro intervento durante i devastanti incendi di Los Angeles dello scorso gennaio, quando furono fotografati mentre abbracciavano alcune vittime della tragedia.

Gli incendi, iniziati il 7 gennaio 2025, hanno devastato la città, causando 31 vittime e distruggendo migliaia di case. Pochi giorni dopo, Harry e Meghan sono stati ripresi mentre distribuivano pacchi alimentari, abbracciavano le persone colpite e parlavano con volontari ed emergenzieri al Pasadena Community Centre, centro di accoglienza per gli sfollati.

La visita è stata duramente criticata: la coppia è stata definita “disaster tourists” (turisti della tragedia) e “ambulance chasers” (cacciatori di ambulanze) dall’attrice hollywoodiana Justine Bateman, dopo che le immagini della loro presenza al centro di evacuazione, insieme al sindaco locale Victor Gordo, sono state trasmesse in diretta da FOX LA.

Harry e Meghan, che vivono a circa 145 chilometri dalla città, hanno risposto alle accuse definendo “offensive” le dichiarazioni di Bateman. Un insider vicino alla coppia ha precisato a Page Six che la duchessa Meghan, nata e cresciuta a Los Angeles, considera la città la sua casa, e che l’intervento dei Sussex è stato volontario e sincero, molto prima che i media ne venissero a conoscenza.

Durante la visita, i duchi hanno anche abbracciato José Andrés, fondatore della World Central Kitchen, che distribuiva pasti caldi gratuiti a cittadini e operatori di emergenza. Le immagini hanno scatenato un acceso dibattito tra fan reali, esperti e figure pubbliche come la Bateman, nota per il ruolo di Mallory Keaton nella sitcom anni ’80 Family Ties.

Secondo Rebecca English, Royal Editor del Daily Mail, la reazione negativa verso Harry e Meghan che “visitavano il sito” mentre i residenti cercavano di affrontare la perdita delle proprie case è comprensibile, ma la coppia insiste nel sottolineare che il loro impegno era autentico e legato al profondo legame di Meghan con Los Angeles.

tag
meghan markle
primncipe harry
meghan
famiglia reale

Lorenzo Cafarchio