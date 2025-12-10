Meghan Markle, la lettera al padre dopo l'amputazione

La duchessa di Sussex, ha raggiunto il padre Thomas Markle, ricoverato nelle Filippine dopo un grave intervento chirurgico, inviandogli una lettera che rappresenta il primo contatto tra i due da oltre sette anni. Thomas Markle, 81 anni, era stato ricoverato d’urgenza a inizio dicembre per un coagulo che aveva compromesso la circolazione nella gamba sinistra, costringendo i medici ad un’amputazione sotto al ginocchio. L’operazione è stata definita “salvavita” e ha mobilitato l’attenzione dei media internazionali.

Nei giorni successivi, la duchessa avrebbe tentato di contattare il padre tramite e-mail, ma secondo Thomas, il messaggio non sarebbe mai arrivato. Solo il 10 dicembre, grazie a canali riservati, la lettera della duchessa è riuscita a raggiungere Thomas Markle, segnando il primo passo verso un possibile riavvicinamento. Un portavoce della duchessa ha confermato che la lettera è stata consegnata in sicurezza tramite contatti fidati.

La relazione tra padre e figlia è tesa da anni, la rottura definitiva risale al 2018, poco prima del matrimonio reale, a causa di controversie legate a foto con paparazzi e accuse di mancanza di trasparenza. Il gesto di Meghan, in questo contesto, rappresenta un tentativo di riconciliazione, forse motivato dalla gravità delle condizioni del padre e dal desiderio di rispettarne la privacy. Thomas Markle, nei giorni scorsi, aveva espresso il desiderio di conoscere i suoi nipoti, Archie e Lilibet, e di incontrare il principe Harry. Tuttavia, resta incerto se e quando questo incontro potrà avvenire.

La lettera potrebbe aprire un dialogo o rimanere un semplice gesto simbolico, mentre la salute di Thomas Markle rimane monitorata dai medici locali. Intanto, la vicenda riporta sotto i riflettori le delicate questioni legate alla privacy della duchessa e della sua famiglia.

