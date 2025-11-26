Ucraina, "gli europei si intromettono inutilmente": il piano di pace e le tensioni con Mosca

"Nell’ultima settimana, il mio team ha fatto enormi progressi riguardo alla fine della guerra tra Russia e Ucraina (una guerra che NON sarebbe MAI iniziata se fossi stato io il Presidente!)". A dirlo il capo della Casa Bianca Donald Trump, che ha spiegato: "Il piano di pace originale in 28 punti, redatto dagli Stati Uniti, è stato perfezionato, con contributi aggiuntivi da entrambe le parti, e restano solo pochi punti di disaccordo. Nella speranza di finalizzare questo piano di pace, ho incaricato il mio inviato speciale Steve Witkoff di incontrare il Presidente Putin a Mosca". Una notizia, quest'ultima, che ha trovato conferma nel Cremlino.

"È stato raggiunto un accordo preliminare sulla visita la settimana prossima", ha dichiarato alla televisione il consigliere diplomatico di Putin, Yuri Ushakov. A dire la sua sull'accordo è stata, nelle scorse ore, anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che intervenendo in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo ha dichiarato: "Sappiamo che la mentalità della Russia non è cambiata dai tempi di Yalta, quando vedeva il nostro continente in termini di sfere di influenza. Quindi dobbiamo essere chiari sul fatto che non può esserci una spartizione unilaterale di una nazione europea sovrana e che i confini non possono essere modificati con la forza. Se oggi legittimiamo e formalizziamo l'indebolimento dei confini, apriamo le porte a nuove guerre domani, e non possiamo permettere che ciò accada".