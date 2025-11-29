Yermak, dimissioni e mistero: cosa non torna sul vice di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato le dimissioni del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, dopo che in mattinata le autorità anticorruzione ucraine avevano dichiarato di aver condotto perquisizioni nella sua casa. Però Yermak formalmente non è sotto accusa, e Zelensky lo ha elogiato. «Sono grato ad Andriy per aver sempre presentato la posizione ucraina durante i negoziati esattamente come avrebbe dovuto essere. È sempre stata una posizione patriottica. Ma non voglio che ci siano voci e speculazioni», ha detto.

Yermak aveva infatti guidato il team negoziale di Kiev che sta cercando di definire i termini dell’accordo dopo che Washington ha presentato una bozza che sostiene le richieste russe. In questa veste era stato a Ginevra pochi giorni fa. Il braccio destro di Zelensky ha confermato che il suo appartamento è stato perquisito e ha detto di stare collaborando. L’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina e la Procura Specializzata Anticorruzione hanno dichiarato congiuntamente che le perquisizioni erano «autorizzate» e legate a un’indagine non meglio specificata.