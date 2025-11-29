Donald Trump, l'accelerazione: "Chiuso lo spazio aereo sul Venezuela"

Una clamorosa accelerazione: lo spazio aereo sopra il Venezuela è da considerarsi chiuso. L’annuncio arriva direttamente da Donald Trump, che in un post pubblicato su Truth Social ha scritto: "A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza". La tensione col paese guidato da Nicolàs Maduro, dunque, raggiunge vette inesplorate.

La presa di posizione arriva poche ore dopo le rivelazioni del New York Times, secondo cui il presidente statunitense avrebbe avuto la scorsa settimana una conversazione telefonica con il leader venezuelano Maduro, durante la quale sarebbe stata valutata persino l’ipotesi di un incontro diretto. Un faccia a faccia che, se avvenisse, rappresenterebbe una prima assoluta: da quando Maduro è al potere, non ha mai incontrato un presidente degli Stati Uniti. Né Washington né Caracas hanno voluto commentare ufficialmente la notizia riportata dal quotidiano americano.