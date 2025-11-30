Cisgiordania, 3 italiani pestati da coloni israeliani. Tajani: "Fermateli"

Tre cittadini italiani, attivisti pro-Pal impegnati in attività di solidarietà a favore della popolazione locale, è stato aggredito domenica mattina da un gruppo di coloni israeliani nella zona di Gerico, in Cisgiordania. A riferirlo è stata l’agenzia palestinese Wafa. Secondo quanto comunicato dalle autorità italiane, i tre attivisti, dopo l’attacco, hanno lasciato l’area e si stanno dirigendo verso Ramallah.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che gli italiani sono stati "malmenati e non si trovano in gravi condizioni" e che al momento "stanno rientrano a Ramallah". L’episodio è avvenuto all’alba, quando una decina di coloni ebrei ha fatto irruzione in una casa della comunità di Ein al-Duyuk, nella Cisgiordania meridionale. Nell’abitazione si trovavano anche un attivista di nazionalità canadese.

La presenza degli italiani nella regione rientrava in un programma di accompagnamento e tutela della popolazione palestinese. Le loro attività includevano il supporto a bambini nel tragitto verso la scuola e l’affiancamento ad agricoltori e pastori, con l’obiettivo di offrire una forma di “protezione internazionale” contro possibili aggressioni da parte dei coloni o delle forze di sicurezza israeliane.

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), dall’inizio dell’anno si sono verificati circa 1485 attacchi riconducibili a coloni israeliani in Cisgiordania, un dato che evidenzia un forte aumento della violenza nella regione.