Bruxelles, gruppo di islamici assalta il mercatino di Natale

Sconcertato ma anche allarmato Carlo Fidanza, il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, che ha dichiarato: "L’inaugurazione del mercatino di Natale a Bruxelles è stata interrotta da un’orda di islamisti che odiano la nostra civiltà, le nostre radici e le nostre tradizioni. Gli effetti dell’immigrazionismo sfrenato tanto caro alla sinistra sono sotto gli occhi di tutti. L’Europa ha il dovere di reagire" .

Un gruppo di musulmani, probabilmente immigrati islamici, ha preso d'assalto la serata di apertura dei mercatini di Natale a Bruxelles , sventolando bandiere palestinesi, lanciando fumogeni e spaventando le famiglie presenti. È successo venerdì 28 novembre all'inaugurazione della 24esima edizione di Winter Wonders (Plaisirs d’Hiver), la celebre rassegna di eventi ed esposizioni dedicati al Natale. Il video che riprende l'irruzione di queste persone durante l'evento è stato postato sui social ed è diventato virale in breve tempo.

In questo clima, non aiuta la scelta di fare dei presepi "inclusivi" con l'obiettivo di non urtare la “sensibilità” degli islamici. Una di queste installazioni, fatta proprio a Bruxelles, ha addirittura oscurato i volti della Natività. "Quanto è brutto quando una società nega i suoi valori – ha scritto il parlamentare conservatore belga George Buchez su X –. È evidente che questo presepe è un’assurdità e un insulto alle nostre tradizioni". Per questo, ne ha chiesto l’immediata sostituzione. "È insopportabile vedere le nostre tradizioni costantemente danneggiate per ragioni di inclusività. Una società inclusiva è una società che unisce le persone, e il Natale è la celebrazione per eccellenza che unisce le persone. Questi personaggi senza volto sembrano più un omaggio agli zombie che si possono trovare vicino alle stazioni ferroviarie di Bruxelles che un asilo nido. Restituiteci il nostro presepe e il nostro mercatino di Natale!", ha chiosato.