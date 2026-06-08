Immigrati, islam e integrazione? Tre video smontano la narrazione della sinistra

Integrazione? Ecco tre video che smontano le anime pie di sinistra. Integrazione e Islam, infatti, sono concetti che spesso faticano a sposarsi. In un primo video ecco un immigrato che "educa" il figlio. Come? Incitandolo a fare pipì sull'auto della polizia. Dunque, da Milano, le immagini, inquietanti, degli insulti contro gli italiani direttamente da piazza Duomo. Infine, le sconcertanti dichiarazioni di chi, nel nome del dettame musulmano, sostiene che "le donne provocano". Assunto che darebbe il via libera alle peggiori nefandezze.