Elon Musk contro l'Ue: "È il Quarto Reich", poi la bandiera e la svastica

È guerra - a distanza - tra Elon Musk e l'Ue. Dopo la multa a X, ecco che tra il patron di Tesla e l'Unione europea il clima non è dei migliori. L'ultimo botta e risposta è quello del 7 dicembre quando la Commissione europea ha replicato a X dopo che la piattaforma di Musk ha deciso di chiudere il suo account pubblicitario accusandola di aver pubblicato contenuti in modo scorretto. "La Commissione europea utilizza sempre tutte le piattaforme di social media in buona fede" e si limita a "impiegare gli strumenti messi a disposizione" dalle stesse piattaforme per gli account aziendali, come nel caso dello strumento 'Post Composer' su X, afferma un portavoce dell'esecutivo Ue. Bruxelles ricorda inoltre di aver sospeso nell'ottobre 2023 ogni forma di pubblicità o servizio a pagamento su X, evidenziando che lo stop "è ancora valido".

Da qui la replica dell'imprenditore che ha rilanciato sulla propria piattaforma un post dal titolo "The Fourth Reich", ossia "il Quarto Reich", accompagnato da un’immagine che mostra la bandiera dell’Unione Europea sollevata a rivelare sottostante la svastica nazista. Il commento di Musk: "Praticamente". Il post originale è stato pubblicato da un utente della piattaforma.

Poi, in un altro post ha scritto: "L'Unione Europea non è una DEMOcrazia - il governo del popolo - ma piuttosto una BUROcrazia - il governo dei burocrati non eletti!". Finita qui? Niente affatto: "X sta registrando un numero record di download in molti Paesi in Europa".