Sarkozy dal carcere umilia Macron: quella scritta nel diario

La presenza in carcere di Nicolas Sarkozy «non è giustificata», perché non sussiste «alc...

Sarkozy ha rivelato che Le Pen gli aveva chiesto, in caso di elezioni anticipate, se si sarebbe associato allo storico "fronte repubblicano" dei partiti uniti per contenere il partito di Le Pen. "La mia risposta è stata inequivocabile: 'No, e per di più, ne sarei stato sincero e avrei preso una posizione pubblica sull'argomento quando sarebbe arrivato il momento'", ha scritto nel suo libro. Decisamente più dure le pagine riservate al presidente in camera Emmanuel Macron , incontrato 4 giorni prima di entrare in cella: "Il presidente l'aveva appena realizzato. Mi è sembrato sinceramente turbato, persino scioccato da questa prospettiva. Ha reagito con un’energia impressionante, che mi ha fatto piacere ma che mi è sembrata anche troppo tardiva e soprattutto confusa . La sua preoccupazione riguardava soprattutto la mia sicurezza. Era ora! Mi ha richiamato il giorno dopo per dirmi che dovevo cambiare istituto. Gli ho risposto che non avrei accettato alcun trattamento di favore , qualsiasi cambiamento avrebbe provocato polemiche".

I passaggi più forti del volume (edito da Fayard, casa editrice del gruppo Bolloré) sono però quelli più personali, la descrizione della vita da detenuto matricola 320535 nel carcere della Santé. L'ex capo dell'Eliseo si cibava di "latticini, barrette di cereali, acqua minerale, succo di mela e qualche dolcetto" e in cella ha riscoperto la fede. "Mi sono inginocchiato, e sono rimasto così per lunghi minuti, per avere la forza di portare la croce di questa ingiustizia. E se la preghiera fosse la via per resistere? Decisi di percorrerla tutte le volte che fosse stato necessario".

"Il grigio dominava tutto, divorava tutto, ricopriva tutte le superfici", ricorda l'ex presidente. Ad aspettarlo fuori c'era la moglie Carla Bruni, preoccupata per la sua salute e che dimagrisca troppo così come una dottoressa del carcere: "Un’ossessione, forse non volevano rimettere in libertà un uomo troppo indebolito". Da quest'esperienza, durissima, è nato un altro Sarkozy: "Alla Santé ho ricominciato la mia vita".