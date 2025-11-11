Carla Bruni, dopo Sarkozy ora anche lei rischia il carcere

«Ora che ho ritrovato la libertà e la mia famiglia, desidero esprimere tutta la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno scritto, sostenuto e difeso. Le migliaia di testimonianze che ho ricevuto mi hanno commosso e mi hanno dato la forza di superare questa prova», ha scritto Sarkozy in un post su X. «La legge è stata applicata. Ora mi preparerò per il processo d’appello. Tutta la mia energia è rivolta al solo obiettivo di dimostrare la mia innocenza. La verità trionferà. È una lezione che la vita ci insegna. Il finale della storia deve ancora essere scritto», ha aggiunto.

L’udienza per la scarcerazione era iniziata attorno alle 9.30. L’ex inquilino dell’Eliseo, accanto al suo avvocato Jean-Michel Darrois, era collegato in videoconferenza dalla Santé. «So che non è questo il luogo per discutere nel merito il mio caso. Ma non ho mai avuto l’idea o la folle intenzione di chiedere denaro al signor Gheddafi. E non confesserò mai qualcosa che non ho fatto. Ho sempre risposto a tutte le convocazioni della giustizia», ha detto l’ex leader gollista, definendo l’esperienza carceraria «molto dura» e ringraziando il personale penitenziario per aver «reso sopportabile questo incubo». In aula, in prima fila, erano presenti i due figli Pierre e Jean, e in abito nero, occhiali scuri e volto teso, la moglie, Carla Bruni. Che è a sua volta sotto inchiesta, sospettata di aver preso parte a un’operazione il cui nome in codice è “Sauver Sarko”: un piano volto a minimizzare le responsabilità dell’ex presidente nell’affaire libico e a evitare che suo marito finisse in prigione.

Carlà è stata accusata di una serie di reati tra cui falsificazione di testimonianze e associazione a delinquere allo scopo di preparare una frode processuale e corruzione del personale giudiziario, e potrebbe essere condannata a una pena detentiva fino a 10 anni se ritenuta colpevole in un processo separato. Ma come il marito, nega qualsiasi illecito.

La procura generale, andando incontro alla richiesta dei suoi legali, aveva chiesto in mattinata di scarcerare Sarkozy precisando che «l’estrema gravità dei fatti e la dimensione della pena» non dovevano influire nella decisione, che doveva essere ispirata «unicamente dai criteri dell’articolo 144 del Codice di procedura penale». Nell’articolo sono elencate le condizioni che, uniche, giustificano la detenzione provvisoria: il rischio di inquinamento delle prove, i contatti con altri imputati, la fuga o la recidiva. Non sussisteva nessuna di queste condizioni per la Corte d’appello, che si è dunque espressa a favore della scarcerazione di Sarkò. Proprio per questo, nella sua famiglia politica, ma non solo, ci si chiede che senso abbia avuto tenere in carcere un ex presidente della Repubblica e presunto innocente per venti giorni.