Mosca, esplode un'autobomba: morto un generale russo, servizi ucraini sotto accusa

Autobomba esplode a Mosca: morto un generale russo. È successo nella mattinata di lunedì 22 dicembre, secondo quanto riferito dalla commissione investigativa russa. La vittima è il tenente generale Fanil Sarvarov, capo della direzione addestramento operativo dell'esercito dello Stato Maggiore russo. La commissione ha affermato che una delle ipotesi al vaglio è che la bomba sia stata piazzata dai servizi speciali ucraini.

L'automobile sarebbe esplosa all'interno del cortile di un edificio nella zona sud di Mosca intorno alle 7.00 locali in via Yasenevaya. Secondo gli inquirenti del Comitato investigativo russo, il tenente generale "è deceduto a causa delle ferite riportate" nell'esplosione. In un comunicato stampa, la stessa fonte ha indicato che è stata aperta un'inchiesta per "omicidio" e "traffico di esplosivi", nell'ambito di una delle piste indagate "collegata" ai "servizi speciali ucraini".