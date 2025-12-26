Nigeria, attacco Usa contro l'Isis. Trump: "Massacravano cristiani, li avevo avvertiti"

"Stasera, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell'ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, e persino da secoli". L'annuncio dell'operazione militare Usa arriva su Truth dal presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in persona, nel corso della notte europea.

"Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. "Che Dio benedica le nostre forze armate e buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se continueranno a massacrare i cristiani", ha concluso Trump.

Il ministero degli Esteri nigeriano ha confermato che gli Stati Uniti hanno lanciato "attacchi aerei di precisione contro obiettivi terroristici" nel nord-ovest della Nigeria. "Le autorità nigeriane rimangono impegnate in una cooperazione strutturata in materia di sicurezza con i partner internazionali, compresi gli Usa, per affrontare la persistente minaccia del terrorismo e dell'estremismo violento", ha aggiunto il ministero di Abuja.

"Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e stasera è successo", ha concluso sempre su Truth Trump.

