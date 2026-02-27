Sanremo 2026, "fidanzamento in diretta?". Levante e Gaia, scatta il bacio

"Ma abbiamo appena assistito a un possibile fidanzamento in diretta? #Sanremo2026": Levante e Gaia, che si sono esibite sulle note de I Maschi di Gianna Nannini, hanno incantato l'Ariston con la loro esibizione. Le due artiste hanno sempre mantenuto il contatto visivo e non solo. Spesso si sono sfiorate, mantenendo i visi molto vicini. E alla fine della performance è scattato il bacio di scena, che non ha lasciato indifferenti gli utenti sui social.

"Levante e Gaia hanno servito", ha scritto qualcuno sulla piattaforma X. Qualcun altro invece: "È partito il limone". In generale, però, il duetto sembra essere piaciuto proprio a tutti: "Questa esibizione di Gaia e Levante è stata pazzesca", "Ma che brave", "le loro voci stanno benissimo insieme, questa è stata la cover migliore", "Gaia e Levante tanta roba".

Alla fine dell'esibizione, quando Carlo conti le ha raggiunte per consegnare loro i fiori, a Gaia ha chiesto; "Chiamo io o chiami tu?", riferendosi al successo della cantante in gara a Sanremo lo scorso anno. Scherzando, la cantante ha risposto: "A sto giro chiama lui", facendo impazzire tutti sia a teatro che tra i telespettatori.