Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo 2026, "la Rai ha avviato verifiche": ecco la big nel mirino e l'accusa

venerdì 27 febbraio 2026
Sanremo 2026, "la Rai ha avviato verifiche": ecco la big nel mirino e l'accusa

1' di lettura

Primi provvedimenti in arrivo su Sanremo 2026. La Rai avvia verifiche su possibili casi di pubblicità occulta. In particolare nel mirino ci finisce "Animali notturni", il titolo della canzone di Malika Ayane che è anche il nome di un kit di prodotti di bellezza lanciato in questi giorni dal marchio Veralab. Recentemente la cantautrice ha pubblicato dei post sui social taggando Veralab con l'hashtag #adv (pubblicita'). La Rai, si apprende, sta raccogliendo tutti gli elementi necessari per valutare relative responsabilità ed eventualmente agire a tutela dei propri diritti come peraltro già fatto in passato in situazioni analoghe.

L'azienda - sempre da quanto fa trapelare l'Agi - non era a conoscenza dell'abbinamento del titolo del brano di Malika Ayane al nome di un prodotto commerciale lanciato dalla società Veralab in occasione del Festival. Insomma, la Rai è particolarmente attenta a proposito dei rischi relativi alla pubblicità occulta.

Sanremo 2026, mistero-Carlo Conti: perché è fuggito dalla conferenza stampa

Carlo Conti ha lasciato in anticipo la conferenza stampa di Sanremo 2026 in vista della quarta serata. "Scusate dev...

Per questo motivo sia il regolamento del Festival che gli accordi con artisti e case discografiche vietano espressamente di porre in essere qualsiasi attività qualificabile come pubblicità occulta. Peraltro tale divieto viene puntualmente ribadito a tutti i partecipanti, per iscritto, il sabato prima dell'inizio del Festival, avvisandoli del fatto che "non sono in alcun modo ammesse operazioni volte a sfruttare il palco del Festival per improprie operazioni promo-pubblicitarie".

Sanremo 2026, Avs e M5s sbraitano per Mogol in elicottero: Piantedosi sbotta

Alleanza Verdi e Sinistra italiana, con il sostegno del Movimento 5 Stelle, prende di mira Mogol. "Ormai siamo all&...
tag
sanremo 2026
malika ayane
rai

Colpo di scena Sanremo 2026, ecco il brano che ha già conquistato una classifica: "Il più venduto"

Il caso è politico Sanremo 2026, Avs e M5s sbraitano per Mogol in elicottero: Piantedosi sbotta

Girano strane voci Sanremo 2026, mistero-Carlo Conti: perché è fuggito dalla conferenza stampa

ti potrebbero interessare

L'Eredità, "ho temuto il peggio": colpo di scena sui titoli di coda

L'Eredità, "ho temuto il peggio": colpo di scena sui titoli di coda

Sanremo 2026, ecco il brano che ha già conquistato una classifica: "Il più venduto"

Sanremo 2026, ecco il brano che ha già conquistato una classifica: "Il più venduto"

La Volta Buona, Masini: "Perché io e Fedez ci siamo uniti"

La Volta Buona, Masini: "Perché io e Fedez ci siamo uniti"

Redazione
Sanremo 2026, Avs e M5s sbraitano per Mogol in elicottero: Piantedosi sbotta

Sanremo 2026, Avs e M5s sbraitano per Mogol in elicottero: Piantedosi sbotta