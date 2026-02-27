Sanremo 2026, "la Rai ha avviato verifiche": ecco la big nel mirino e l'accusa

Primi provvedimenti in arrivo su Sanremo 2026. La Rai avvia verifiche su possibili casi di pubblicità occulta. In particolare nel mirino ci finisce "Animali notturni", il titolo della canzone di Malika Ayane che è anche il nome di un kit di prodotti di bellezza lanciato in questi giorni dal marchio Veralab. Recentemente la cantautrice ha pubblicato dei post sui social taggando Veralab con l'hashtag #adv (pubblicita'). La Rai, si apprende, sta raccogliendo tutti gli elementi necessari per valutare relative responsabilità ed eventualmente agire a tutela dei propri diritti come peraltro già fatto in passato in situazioni analoghe.

L'azienda - sempre da quanto fa trapelare l'Agi - non era a conoscenza dell'abbinamento del titolo del brano di Malika Ayane al nome di un prodotto commerciale lanciato dalla società Veralab in occasione del Festival. Insomma, la Rai è particolarmente attenta a proposito dei rischi relativi alla pubblicità occulta.