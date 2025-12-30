Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Erica Fox, campionessa di triathlon sbranata da uno squalo: il video

di
Libero logo
martedì 30 dicembre 2025
Erica Fox, campionessa di triathlon sbranata da uno squalo: il video

1' di lettura

I vigili del fuoco della California hanno trovato il corpo di una triatleta californiana su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz, quasi una settimana dopo la sua scomparsa, Sarebbe stata uccisa da uno squalo. I resti di Erica Fox sono stati ritrovati sabato scorso, come confermato dal padre e dal marito alle agenzie di stampa locali. La Fox, 55 anni, faceva parte di un gruppo di oltre una dozzina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, in California, il 21 dicembre, ma non è mai tornata a riva.

Un testimone che transitava in auto nella zona ha riferito alle autorità di aver visto uno squalo con in bocca quello che sembrava un corpo umano emergere dall'acqua, secondo il San Francisco Chronicle. Domenica, il marito di Fox, Jean-Francois Vanreusel, e altri membri del suo club di nuoto hanno tenuto una 'camminata' commemorativa lungo la costa di Lovers Point. 

Martedì il marito di Fox, Jean-Francois Vanreusel, altri membri del suo club di nuoto ha tenuto una marcia commemorativa lungo la costa di Lovers Point, assieme agli altri membri del suo club di nuoto. Il padre l’ha descritta come una persona empatica e gentile che amava nuotare e che aveva partecipato a tanti eventi di triathlon, tra cui la sfida annuale “Escape from Alcatraz“.

Qui il video

tag
erica fox
squalo

Australia Australia, 20enne sbranata da uno squalo: immagini agghiaccianti

Allarme rosso Squalo, scatta l'allarme: così attaccano anche in riva al mare

Lady Gallinari Eleonora Boi morsa dallo squalo, lo sfogo dall'ospedale: "L'amico che mi ha tradita"

ti potrebbero interessare

Fa la gara dell'anguria: muore, una fine tragica

Fa la gara dell'anguria: muore, una fine tragica

George Soros sotto accusa: a chi sta dando soldi il miliardario rosso

George Soros sotto accusa: a chi sta dando soldi il miliardario rosso

Redazione
Tatiana Schlossberg muore a soli 35 anni: la maledizione dei Kennedy colpisce ancora

Tatiana Schlossberg muore a soli 35 anni: la maledizione dei Kennedy colpisce ancora

La Cina gioca a fare la guerra

La Cina gioca a fare la guerra

Mirko Molteni