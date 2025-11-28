Australia, 20enne sbranata da uno squalo: immagini agghiaccianti

Tragedia sulle coste del Nuovo Galles del Sud: una ragazza di circa 20 anni è stata uccisa e un ragazzo della stessa età è rimasto gravemente ferito da un attacco di squalo nella mattinata di giovedì 27 novembre 2025.L’aggressione è avvenuta a Kylies Beach, spiaggia remota nel Crowdy Bay National Park, circa 300 km a nord di Sydney. I due giovani stavano nuotando quando uno squalo – probabilmente un toro (bull shark) – li ha colpiti improvvisamente.

La ragazza è morta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione; il ragazzo, morso gravemente, è stato salvato dall’intervento eroico di un passante che lo ha trascinato a riva e ha cercato di fermare l’emorragia fino all’arrivo dei soccorsi.L’elicottero del servizio medico è atterrato direttamente sulla spiaggia e ha trasportato il ferito all’ospedale John Hunter di Newcastle, dove lotta tra la vita e la morte.Le autorità hanno immediatamente chiuso Kylies Beach e le spiagge vicine, disponendo sorvoli con droni e reti anti-squalo.

La polizia ha elogiato il passante, la cui prontezza "teoricamente ha salvato la vita" al ragazzo.Si tratta del quinto attacco mortale di squalo in Australia dall’inizio del 2025, un numero insolitamente alto che riaccende l’allarme sulle coste orientali. L’ultimo episodio fatale risaliva a meno di tre mesi fa, sulle affollate Northern Beaches di Sydney.

Gli esperti parlano di una combinazione di acque più calde, maggiore presenza di prede e aumento delle attività umane nelle zone remote.La comunità locale è sotto shock: Kylies Beach, paradiso per surfisti e campeggiatori, era considerata relativamente sicura.