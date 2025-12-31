George Soros sotto accusa: a chi sta dando soldi il miliardario rosso

Come ricorda il Secolo d'Italia, tra i contributi troviamo 18mila dollari , inviati da Soros nel luglio 2024, e altri 13mila dalla nuora a maggio. Ma non finisce qui. Il miliardario e il suo staff avrebbero finanziato James con altri 40.000 dollari risalenti al 2019 per le campagne precedenti. La giudice in questione è diventata famosa per aver condannato Trump con una mega sanzione . Supporta anche le organizzazioni di estrema sinistra che Soros aiuta a finanziare, inclusi milioni per il Working Families Party.

“George Soros ha passato anni a finanziare i progetti più estremi della sinistra radicale, e il risultato è quasi sempre lo stesso: instabilità e disordine che stanno distruggendo il nostro stato”, ha detto Michael Henry, avvocato legale commerciale e repubblicano che si candida per spodestare James nel 2026. “L’abbiamo visto con il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg - ha proseguito -, quindi nessuno dovrebbe sorprendersi che Soros stia sostenendo fortemente le crociate ideologiche e le vendette politiche di Letitia James che hanno messo la sicurezza dei newyorkesi in secondo piano. Quando lo stesso donatore che finanzia il caos finanzia il principale ufficio di polizia di New York, i risultati parlano da soli”.