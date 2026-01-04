Elon Musk, l'endorsement per Rubio: presidente del Venezuela

Con l'operazione "Absolute Resolve", gli Stati Uniti hanno catturato Nicolás Maduro, trasferendolo a New York e lasciando il Venezuela senza guida. La domanda centrale è: chi governerà ora il Paese? I fedelissimi del chavismo, orfani del leader, resistono e mirano a formare un nuovo esecutivo. Tuttavia, Donald Trump ha idee diverse: durante una conferenza stampa, ha annunciato che gli USA assumeranno il controllo temporaneo. "Governeremo noi il Paese. Stiamo designando delle persone, vi faremo sapere chi sono", ha dichiarato, aggiungendo che "alcune di quelle persone sono in questa stanza".

Tra i presenti c'era Marco Rubio, segretario di Stato, figura chiave nella politica estera aggressiva di Trump. Sui social è esploso un meme virale: ritrae Rubio seduto con aria preoccupata, con la caption "Rubio mentre realizza che diventerà presidente del Venezuela, governatore di Cuba e Scià dell’Iran".

L'immagine ironizza sulle ambizioni espansioniste USA.Il meme ha fatto il giro del web in poche ore, arrivando anche a Elon Musk. L'imprenditore, patron di Tesla e SpaceX, aveva lasciato il ruolo di consigliere di Trump l'estate scorsa per divergenze, ma sembra aver sanato la frattura. Musk ha condiviso il meme su X, esprimendo endorsement: "Io approvo al 100%" per un possibile coinvolgimento di Rubio nel governo venezuelano.