Trump: "Cuba sta per cadere", l'annuncio sull'Air force one

lunedì 5 gennaio 2026
l presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono ora "al comando" del Venezuela dopo l'operazione militare che ha portato all'arresto di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, attualmente detenuti in un carcere a Brooklyn (New York) in attesa di processo per accuse di narco-terrorismo.

A bordo dell'Air Force One, Trump ha risposto ai giornalisti affermando esplicitamente: "Siamo noi al comando", rifiutandosi di rivelare dettagli su contatti con la leader ad interim Delcy Rodríguez.

Ha rivelato che nell'operazione sono morti "molti dall'altra parte", inclusi numerosi cubani che proteggevano Maduro, e ha accusato di omicidi a sangue freddo civili e forze di sicurezza del presidente venezuelano.Trump ha inoltre avvertito che Washington è pronta a un "secondo attacco" in Venezuela se il nuovo governo non "si comporta bene". Ha minacciato il presidente colombiano Gustavo Petro di inviare una "missione statunitense" simile in Colombia.

Riguardo a Cuba, alleata del Venezuela, Trump ha affermato che l'Avana "è pronta a cadere" senza il petrolio sovvenzionato venezuelano, minimizzando la necessità di un intervento militare americano: "Sembra che stia andando giù da sola".Le dichiarazioni riflettono una linea dura dell'amministrazione Trump, che intende gestire il Venezuela fino a una transizione stabile, con possibili implicazioni regionali più ampie.

donald trump

