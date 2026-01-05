Maduro, "rispondi per favore": valanga di meme dopo la cattura

La cattura di Maduro, che in patria è stato spesso definito un “meme vivente", da parte di Donald Trump, che è sicuramente il capo di Stato che più ne fa uso sui social, non poteva che generare un profluvio di esilaranti, ma anche serissimi, se non inquietanti, meme. Si va da quelli postati dalla Casa Bianca, dallo stesso presidente americano e dal suo entourage, fino a quelli prodotti a vagonate dai comuni utenti di X, Instagram, Facebook, in particolare dai venezuelani che hanno provato sulla loro pelle gli effetti di 25 anni (tra Chavez e Maduro) di dittatura socialista. La Casa Bianca ha esordito con un’immagine in bianco e nero di Trump che incede con passo deciso e sguardo duro, e la scritta a caratteri cubitali FAFO.

Si tratta dell’acronimo dell’espressione gergale “fuck around and find out”, ovvero Maduro ha avuto ciò che si meritava. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha utilizzato lo stesso acronimo in un altro video che mostra i bombaerdamenti e dice che il dittatore venezuelano “ha avuto la sua occasione, finché non gli è stata negata”. Ma migliore spiegazione dello stesso FAFO è stata prodotta con un video pubblicato su X dalla Casa Bianca, in cui al recente discorso di Maduro che grida rivolto a Trump “vienimi a prendere, ti aspetto a Miraflores. Non metterci troppo, vigliacco”, seguono le immagini dei bombardamenti, quelle del suo arresto e la conferenza stampa del segretario di Stato Rubio in cui dice "non scherzare quando questo presidente è in carica, perché non andrà a finire bene”. Il karma insomma, che diventa puntuale e spietato quando di mezzo c’è il tycoon: “Don’t play games with president Trump” ha scritto il Dipartimento di Stato su una foto in bianco e nero della conferenza stampa presidenziale. Il tycoon su Truth ha riportato lo stesso video di Maduro che attende a Miraflores seguito dall’immagine dell’aquila calva, simbolo nazionale statunitense, che si ingrandisce fino a diventare particolarmente minacciosa.