Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Maduro, "lo difende l'avvocato di Assange": cosa trapela dal tribunale

di
Libero logo
lunedì 5 gennaio 2026
Maduro, "lo difende l'avvocato di Assange": cosa trapela dal tribunale

2' di lettura

Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, catturati in Venezuela dalle forze statunitensi, e in attesa di processo a New York, hanno scelto i loro legali. L'ex presidente venezuelano sarà seguito da Barry Pollack, un avvocato di Washington che di recente ha negoziato l'accordo che ha portato al rilascio di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. La moglie, invece, sarà difesa da Mark Donnelly, un legale del Texas nonché ex procuratore del Dipartimento di Giustizia. Lo riporta la Cnn citando i documenti pubblicati dal tribunale.

Intanto, gli Stati Uniti hanno spiegato all'Onu che "non stiamo occupando un Paese: si è trattato di un'operazione di polizia". A dirlo l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz, nel suo intervento alla riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza Onu sull'intervento militare Usa in Venezuela, condotto "in esecuzione di atti d'accusa legittimi esistenti da tempo". Ripetendo le parole del segretario di Stato Usa Marco Rubio, ha aggiunto che "non c'è alcuna guerra contro il Venezuela o il suo popolo".

"Gli Usa hanno arrestato un narcotrafficante che ora sarà processato negli Usa, in conformità con lo stato di diritto, per i crimini commessi contro il nostro popolo per 15 anni", ha sottolineato Waltz, ribadendo che si è trattato di "un'operazione chirurgica di applicazione della legge, agevolata dalle forze militari degli Usa, contro due latitanti incriminati dalla giustizia americana: il narco-terrorista Nicolas Maduro e Cilia Flores". Il primo, ha spiegato, "è responsabile di attacchi contro il popolo degli Usa, della destabilizzazione dell'emisfero occidentale e della repressione illegittima del popolo del Venezuela". 

Maduro verso il tribunale, "cos'è successo sul blindato"

Il leader venezuelano Nicolas Maduro, catturato dalle forze statunitensi insieme alla moglie Cilia Flores, avrebbe avuto...
tag
venezuela
nicolas maduro
usa
julian assange

Prove da leader della sinistra Maduro, Maurizio Landini perde la testa in piazza: "Governo supino a Trump"

Alla sbarra Nicolas Maduro, la pagliacciata in aula: "Sono una persona perbene"

Segretario di Stato Usa Maduro, Rubio: "Non mi importa cosa dice l'Onu, è un latitante della giustizia Usa"

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, spunta il video del precedente: "Attenzione alla schiuma!"

Crans-Montana, spunta il video del precedente: "Attenzione alla schiuma!"

Redazione
Nicolas Maduro, la pagliacciata in aula: "Sono una persona perbene"

Nicolas Maduro, la pagliacciata in aula: "Sono una persona perbene"

Redazione
Crans-Montana, l'ex dipendente: "L'uscita antincendio era chiusa a chiave"

Crans-Montana, l'ex dipendente: "L'uscita antincendio era chiusa a chiave"

Redazione
Maduro verso il tribunale, "cos'è successo sul blindato"

Maduro verso il tribunale, "cos'è successo sul blindato"

Redazione