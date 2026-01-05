Maduro, "lo difende l'avvocato di Assange": cosa trapela dal tribunale

Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, catturati in Venezuela dalle forze statunitensi, e in attesa di processo a New York, hanno scelto i loro legali. L'ex presidente venezuelano sarà seguito da Barry Pollack, un avvocato di Washington che di recente ha negoziato l'accordo che ha portato al rilascio di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. La moglie, invece, sarà difesa da Mark Donnelly, un legale del Texas nonché ex procuratore del Dipartimento di Giustizia. Lo riporta la Cnn citando i documenti pubblicati dal tribunale.

Intanto, gli Stati Uniti hanno spiegato all'Onu che "non stiamo occupando un Paese: si è trattato di un'operazione di polizia". A dirlo l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz, nel suo intervento alla riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza Onu sull'intervento militare Usa in Venezuela, condotto "in esecuzione di atti d'accusa legittimi esistenti da tempo". Ripetendo le parole del segretario di Stato Usa Marco Rubio, ha aggiunto che "non c'è alcuna guerra contro il Venezuela o il suo popolo".