Maduro verso il tribunale, "cos'è successo sul blindato"

di
lunedì 5 gennaio 2026
2' di lettura

Il leader venezuelano Nicolas Maduro, catturato dalle forze statunitensi insieme alla moglie Cilia Flores, avrebbe avuto grandi difficoltà a salire sul veicolo blindato che lo ha portato al tribunale di New York e avrebbe persino richiesto l'assistenza degli agenti. A scortarlo, nel trasferimento dal centro di detenzione di Brooklyn verso il tribunale di Manhattan, gli agenti della Dea, l'Agenzia federale anti-droga.

L'ex presidente dovrebbe comparire davanti al giudice alle 12 ora locale (le 18 italiane). Da alcune immagini trasmesse si vede Maduro in tuta arancione e ammanettato. L'elicottero che trasportava Maduro e sua moglie, Cilia Flores, è atterrato su un eliporto vicino al tribunale. Lì Maduro verrà processato per narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi da guerra.

Stando a quanto trapelato e riferito dai media, a convincere il presidente americano Donald Trump a intervenire sarebbe stata l'arroganza di Maduro, che avrebbe rifiutato proposte di esilio in condizioni migliori di quelle attuali. È stato allora che la Casa Bianca ha capito che non avrebbe mai abbandonato il potere di sua spontanea volontà e che quindi sarebbe stato necessario intervenire militarmente. Lo scrive Nbc News citando un alto funzionario della Casa Bianca a condizione di anonimato. Secondo questa fonte, il team di Trump si sarebbe sentito preso in giro da Maduro. "Gli Stati Uniti sono ora stati messi in una posizione di massima influenza" e "continueremo a fare richieste al governo venezuelano che siano in linea con gli interessi sia del popolo americano che di quello venezuelano", ha aggiunto la fonte.

