Donald Trump ridicolizza le atlete trans: un video pazzesco

Cattivissimo Donald Trump. Talmente cattivo da non piacere neppure a sua moglie Melania. Lo confessa lo stesso presidente degli Stati Uniti, scatenato davanti ai parlamentari repubblicani americani.

In agenda non ci sono solo crisi internazionali dai risvolti clamorosi come la deposizione di Nicolas Maduro e il futuro incerto del Venezuela, oppure il destino della Groenlandia, al centro di un intrigo mondiale che vede coinvolte Washington, Copenaghen, Bruxelles, Mosca e Pechino. E neppure Emmanuel Macron, preso in giro dal tycoon riguardo ai dazi.

A un certo punto del suo intervento, infatti, un Trump senza freni se la prende pure con le atlete transgender, che non ha mai fatto mistero di voler escludere dalle grandi manifestazioni sportive, Olimpiadi in primis. E lo fa con un vero e proprio show, imitandole con tanto di vocine, smorfie e gesti delle mani. Il suo discorso è diventato un caso diplomatico, mentre il video è ovviamente virale sui social.

Trump ha deciso di motteggiare le atlete transgender facendo l'esempio del sollevamento pesi. "Mia moglie odia quando lo faccio - premette dal palco dl Kennedy Center di Washington -. Vorrei essere più esplicito ma mi stanno guardando...", dice mentre mima lo sforzo (inutile) delle atlete trans, generando risate fragorose in sala e non trattenendo lui stesso un sorriso compiaciuto. "Poi arriva un tizio e alza i pesi senza difficoltà...". Il tutto condito da sospiri, mugolii, occhi sbarrati. Più politicamente scorretto di così non avrebbe potuto essere.