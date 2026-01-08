Crans-Montana, "intrasportabili": il calvario di Elsa e Leo, le condizioni

Messaggi di incoraggiamento su cuori di carta, appesi fuori dal liceo Virgilio di Milano, sono dedicati ai quattro studenti della 3D rimasti gravemente feriti nell’incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno. "Leonardo, ogni passo che farai, fallo con gioia… Forza, coraggio! Tu ce la farai", recita uno di essi.Tre compagni di classe – Kean, Sofia e Francesca – sono stati trasferiti al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, dove sono in prognosi riservata insieme ad altri otto feriti italiani (quasi tutti minorenni).

A Zurigo rimane Leonardo, 16 anni: le sue condizioni serie e instabili non permettono ancora il trasferimento in Italia. I genitori sono al suo fianco, supportati da psicologi.In terapia intensiva a Zurigo anche Elsa, 15enne di Biella (liceo linguistico), con ustioni sul 70% del corpo e in coma indotto. Ha subito un delicato intervento martedì; le condizioni sono gravi ma stazionarie. Il papà Lorenzo: "Sta lottando con tutte le sue forze. La strada è lunga, preferiamo continuità di cure qui". Ringrazia la Protezione civile italiana per il supporto costante.La comunità scolastica e familiare attende con ansia, mentre i medici combattono una "battaglia" per la sopravvivenza dei ragazzi.