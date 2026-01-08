Crans Montana, il ruolo del figlio dei Moretti: "Cosa fa in un video"

«Siamo vivi, ma è una catastrofe». Sono passate circa ventiquattr’ore, le ventiquattr’ore più frenetiche, strazianti e dolorose che Crans-Montana abbia mai vissuto, quando Jacques e Jessica Moretti mandano questo messaggio a un loro amico. Il Constellation è appena andato a fuoco, nel paesino arroccato sulle alpi vallesi risuonano ancora le sirene (a quelle dei pompieri si sono aggiunte le ambulanze) e stanno iniziando a passare i primi carri funebri. Loro, i Moretti, hanno i profili defilati. All’inizio si parla poco di questa coppia che ha due ristoranti, un disco bar e uno chalet per investimenti da oltre 15 milioni di franchi, nonostante siano i proprietari del pub che è bruciato come un cerino la notte di Capodanno. Coi giornalisti preferiscono non interagire, davanti ai pm elvetici si limitano a dire: «Qui, i controlli, li abbiamo passati sempre. Certo, ne han fatti tre in dieci anni». Poi però passano i giorni, il lutto lascia il posto alla rabbia, e i dettagli cominciano a delineare quello che non sarà solo un caso di cronaca nera, sarà anche una delle vicende giudiziarie più impegnative nella storia della Svizzera moderna.

Primo: le autorità elvetiche scavano, spulciano, visionano. S’imbattono (lo riporta Repubblica) in un video del rogo che ha sfregiato il Canton Vallese otto giorni fa. In qualche secondo di girato si vede (pare) il figlio maggiore di Jessica che fa anche il capo staff su al bar di Crans, sta cercando di rompere i vetri di una finestra nell’ex terrazza, quella che i suoi hanno riqualificato come veranda. Ci sono le fiamme, tutt’attorno.

C’è il caos, il parapiglia, l’inferno. In un frame successivo, invece, le telecamere di sorveglianza installate su due lampioni in strada riprendono (ancora, pare) sua madre mentre lascia il locale che sta diventando una pira di massa con in mano la cassa del giorno. Niente di ancora certo, tutto ancora da chiarire (vero è che Jessica è rimasta ustionata a un braccio quella maledetta notte): ma se così fosse (tra l’altro la magistratura di Sion sta passando al setaccio anche le immagini del circuito interno al Constellation), se Jessica Moretti e suo figlio si fossero dileguati mentre decine di giovani cercavano di uscire dal loro locale diventato, nel frattempo, una trappola mortale, la loro posizione di fronte alla giustizia potrebbe cambiare e aggiungere la contestazione di omissione di soccorso.

