Crans-Montana, il nuovo video che può cambiare tutto: ecco cosa mostra

A esattamente una settimana dal rogo che la notte di Capodanno ha ucciso 40 giovani e ne ha feriti 116 nel locale Le Constellation, gli investigatori hanno acquisito tutte le immagini disponibili: telecamere interne ed esterne, ma soprattutto decine di video girati con i cellulari dai partecipanti. Inizialmente criticati per aver continuato a filmare mentre il fumo avanzava, questi filmati si rivelano ora prove decisive per ricostruire la tragedia.

Affidate a esperti dell’Università di Losanna, dell’Istituto svizzero di polizia e dell’Istituto forense di Zurigo, le registrazioni – incrociate con le testimonianze dei sopravvissuti – stanno componendo un “documentario fedele del disastro”, come lo definisce il capo della polizia cantonale Frédéric Gisler. L'analisi investigativa dei video potrebbe stravolgere il quadro delle responsabilità. Un video del Capodanno 2020 mostra bottiglie con candele pirotecniche alzate verso il soffitto fonoassorbente, mentre uno staff grida due volte "Attenzione alla schiuma!".