Crans-Montana, la rivelazione dell'avvocato: "Giocavano a golf"

"Chiederò l’arresto dei gestori del locale, ma anche dei funzionari comunali. Questo ovviamente non accadrà, visto che qui tutti giocano a golf insieme". È la frase choc pronunciata da Sébastien Fanti, avvocato vallesano che rappresenta diverse famiglie delle vittime dell’incendio al Le Constellation la notte di Capodanno, costato la vita a 40 persone (tra cui 6 italiani) e 116 feriti (16 italiani).In un’intervista a Le Parisien, Fanti denuncia un sistema di connivenze nel prestigioso resort alpino, noto non solo per lo sci ma anche per i suoi esclusivi campi da golf, simbolo dell’élite locale.
Secondo il legale, questa rete di relazioni – evocata proprio con il riferimento al golf condiviso tra proprietari, dirigenti e autorità – impedirebbe misure drastiche contro Jacques e Jessica Moretti, i proprietari indagati per omicidio colposo, lesioni e incendio.
Fanti sostiene che "tutti nel resort sapevano" che il locale non era in regola, eppure i controlli sono mancati per anni. Accusa inoltre un eccessivo "garantismo" della procuratrice Beatrice Pilloud, criticando la mancata custodia cautelare dei Moretti, che avrebbe permesso perquisizioni immediate.Il legale solleva dubbi sui fondi di Jacques Moretti: acquisti immobiliari per milioni di franchi senza ipoteche, pagati in contanti, in un Cantone senza un’agenzia antiriciclaggio come la francese Tracfin. "Conosco queste persone come le mie tasche", afferma Fanti, ex investigatore anticorruzione.Paragonando il caso alla vicenda irrisolta di Luca Mongelli, Fanti chiede un procedimento penale anche in Italia, vista l’alta presenza di vittime italiane.