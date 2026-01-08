Crans-Montana, la rivelazione dell'avvocato: "Giocavano a golf"

"Chiederò l’arresto dei gestori del locale, ma anche dei funzionari comunali. Questo ovviamente non accadrà, visto che qui tutti giocano a golf insieme". È la frase choc pronunciata da Sébastien Fanti, avvocato vallesano che rappresenta diverse famiglie delle vittime dell’incendio al Le Constellation la notte di Capodanno, costato la vita a 40 persone (tra cui 6 italiani) e 116 feriti (16 italiani).In un’intervista a Le Parisien, Fanti denuncia un sistema di connivenze nel prestigioso resort alpino, noto non solo per lo sci ma anche per i suoi esclusivi campi da golf, simbolo dell’élite locale.

Secondo il legale, questa rete di relazioni – evocata proprio con il riferimento al golf condiviso tra proprietari, dirigenti e autorità – impedirebbe misure drastiche contro Jacques e Jessica Moretti, i proprietari indagati per omicidio colposo, lesioni e incendio.