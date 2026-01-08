Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Crans-Montana, la rivelazione dell'avvocato: "Giocavano a golf"

giovedì 8 gennaio 2026
Crans-Montana, la rivelazione dell'avvocato: "Giocavano a golf"

1' di lettura

"Chiederò l’arresto dei gestori del locale, ma anche dei funzionari comunali. Questo ovviamente non accadrà, visto che qui tutti giocano a golf insieme". È la frase choc pronunciata da Sébastien Fanti, avvocato vallesano che rappresenta diverse famiglie delle vittime dell’incendio al Le Constellation la notte di Capodanno, costato la vita a 40 persone (tra cui 6 italiani) e 116 feriti (16 italiani).In un’intervista a Le Parisien, Fanti denuncia un sistema di connivenze nel prestigioso resort alpino, noto non solo per lo sci ma anche per i suoi esclusivi campi da golf, simbolo dell’élite locale.

Secondo il legale, questa rete di relazioni – evocata proprio con il riferimento al golf condiviso tra proprietari, dirigenti e autorità – impedirebbe misure drastiche contro Jacques e Jessica Moretti, i proprietari indagati per omicidio colposo, lesioni e incendio.

Crans Montana, il ruolo del figlio dei Moretti: "Cosa fa in un video"

«Siamo vivi, ma è una catastrofe». Sono passate circa ventiquattr’ore, le ventiquattr’ore...

Fanti sostiene che "tutti nel resort sapevano" che il locale non era in regola, eppure i controlli sono mancati per anni. Accusa inoltre un eccessivo "garantismo" della procuratrice Beatrice Pilloud, criticando la mancata custodia cautelare dei Moretti, che avrebbe permesso perquisizioni immediate.Il legale solleva dubbi sui fondi di Jacques Moretti: acquisti immobiliari per milioni di franchi senza ipoteche, pagati in contanti, in un Cantone senza un’agenzia antiriciclaggio come la francese Tracfin. "Conosco queste persone come le mie tasche", afferma Fanti, ex investigatore anticorruzione.Paragonando il caso alla vicenda irrisolta di Luca Mongelli, Fanti chiede un procedimento penale anche in Italia, vista l’alta presenza di vittime italiane.

Crans-Montana, l'accusa a Jessica Moretti: "Ferita? Ha mentito"

A una settimana dal rogo che la notte di Capodanno ha trasformato il locale Le Constellation in una trappola mortale, ca...
tag
crans-montana

Crans-Montana, secondo voi qualcuno protegge i Moretti?

Riflettori puntati sui Moretti Crans-Montana, il retroscena: "Legami politici" e il viaggio dei potenti in Corsica

Il dramma in Svizzera Crans-Montana, l'accusa a Jessica Moretti: "Ferita? Ha mentito"

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, secondo voi qualcuno protegge i Moretti?

Crans-Montana, secondo voi qualcuno protegge i Moretti?

Donald Trump putiniano? Smentiti i complottari

Donald Trump putiniano? Smentiti i complottari

Carlo Nicolato
Otto e Mezzo, profezia-choc di Caracciolo: "Qualsiasi cosa". Dopo Maduro...

Otto e Mezzo, profezia-choc di Caracciolo: "Qualsiasi cosa". Dopo Maduro...

Roberto Tortora
Crans-Montana, il retroscena: "Legami politici" e il viaggio dei potenti in Corsica

Crans-Montana, il retroscena: "Legami politici" e il viaggio dei potenti in Corsica