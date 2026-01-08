Crans-Montana, il retroscena: "Legami politici" e il viaggio dei potenti in Corsica

L’ascesa economica di Jacques e Jessica Moretti, proprietari corsi del Le Constellation (40 morti nell’incendio di Capodanno), solleva interrogativi su possibili protezioni legate alla Corsica, isola d’origine della coppia.Jacques, nato a Bonifacio dove aprì il primo bar, ha precedenti: condannato nel 2008 a 12 mesi (4 scontati) per sfruttamento prostituzione in un centro massaggi ginevrino. Amico di Jean-Pierre Valentini, imprenditore corso sotto processo a Marsiglia per riciclaggio e associazione criminale legata alla “banda del Petit Bar”.La coppia ha costruito un impero: gestione del Constellation dal 2015, acquisto immobile per 1,5 milioni franchi; aperture di “Senso” (2020) e “Le Vieux Chalet” (2023, cucina corsa); immobili a Lens pagati cash.

Ma in questa vicenda c'è un altro punto cruciale che pian piano si sta facendo strada: i legami politici dei rappresentanti locali vallesi con la Corsica. Nell’estate 2025, una delegazione del Consiglio di Stato vallesano – inclusi alti esponenti – ha effettuato una trasferta ufficiale in Corsica, arrivando in barca a vela per incontri “istituzionali, economici e culturali”. Di fatto, proprio alcuni politici elvetici avrebbero, secondo quanto riporta ilCorriere, avrebbero mostrato interesse per l'isola da cui proviene Jacques Moretti.