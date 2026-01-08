Crans-Montana, Moretti condannato per prostituzione? Sconcertante: come si era difeso

Tutti i riflettori sono puntati ora su Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del “Le Constellation” e indagati per la strage di Capodanno. Una storia controversa la loro, hanno quattro società in Svizzera e una in Costa Azzurra. In passato, più di un guaio con la giustizia francese: truffa e prostituzione i reati più gravi. Fino all’ultima, tragica, notte di fiamme e sangue a Crans Montana.

Il Corriere della Sera ha ripercorso il passato di Moretti e i guai con la giustizia francese (sette procedimenti, ma nessuna condanna). Nel 2008, nonostante il processo fu celebrato in Francia ad Annecy, le accuse di cui sopra riguardavano Ginevra: sfruttamento della prostituzione, un centro massaggi sulle rive dell’Arve, ribattezzato con amara ironia “Rendez-vous des chaud lapins”, in cui giovani donne venivano reclutate in Francia per “lavorare” con i clienti su quei lettini.