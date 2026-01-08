Groenlandia, JD Vance avverte l'Europa: "Prendete Trump sul serio"

"Quello che dico ai leader europei è: prendete quello che dice Donald Trump sul serio". Lo ha detto il vicepresidente JD Vance rispondendo a una domanda sulla Groenlandia. Vance ha ricordato che il segretario di Stato Marco Rubio dovrebbe incontrare la prossima settimana il leader di Danimarca e Groenlandia. "La Groenlandia è molto importante non solo per la difesa missilistica americana, ma per la difesa missilistica mondiale. Ci sono Paesi ostili che hanno mostrato molto interesse per quel particolare territorio, quella particolare fetta di mondo", ha detto Vance. "Chiediamo ai nostri amici europei di prendere più seriamente la sicurezza di quella massa continentale, perché se non lo faranno, gli Stati Uniti dovranno fare qualcosa. Sul cosa sarà, lascio la decisione al presidente", ha osservato Vance.

Su quanto accaduto a Minneapolis, invece ha spiegato che si è trattato di "un attacco all'ordine, alle forze di polizia e al popolo americano". Per Vance "questa tragedia è opera della sinistra radicale" e i "dem devono smettere di incitare la folla".