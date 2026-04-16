Giorgia Meloni, la "non replica" a Trump: come leggere il messaggio

Prudenza. Anche davanti al nuovo attacco di Donald Trump, Giorgia Meloni sceglie di non rispondere. E così dovrebbe continuare a fare nei prossimi giorni. Anche domani, quando parteciperà - in presenza a Parigi o in videocollegamento - alla riunione dei “volenterosi” per cercare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz, assieme a Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer e altri leader. Chi le ha parlato ieri racconta che il distacco dal presidente americano non le ha causato sorpresa né sconforto. Allo stesso tempo, nessun facile entusiasmo le hanno regalato i sondaggi secondo cui la scelta di difendere papa Leone XIV sarebbe stata molto apprezzata dagli elettori, non solo di destra. Non è per inseguire consensi che la premier ha definito «inaccettabili» le parole del capo della Casa Bianca contro il pontefice, ma perché ha ritenuto che fosse la cosa giusta da fare. Come le era successo in passato, quando Trump aveva criticato l’apporto dei soldati italiani in Afghanistan e in altre occasioni. Ha provveduto invece Antonio Tajani a commentare i rapporti tra Roma e Washington, sottolineando che la presidente del consiglio, riguardo alle affermazioni di Trump, «ha detto quello che pensano tutti gli italiani, compreso il sottoscritto». Al momento non sono previste operazioni di “ricucitura”. È inevitabile che i due leader prima o poi debbano trovare un modo di parlarsi, anche perché i vertici internazionali li metteranno ancora davanti allo stesso tavolo, ma nessuno crede che sia possibile tornare alla sintonia che li ha legati sino a qualche mese fa.

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Questo non ha impedito a Giancarlo Giorgetti di incontrare ieri a Washington il segretario al Tesoro americano Scott Bessent per un confronto, che al ministero dell’Economia definiscono «molto cordiale e costruttivo», sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente e i rapporti Italia-Usa. Almeno a questo livello, le relazioni tra i due governi sono buone come sempre. Ciò che ha da dire sulla situazione, Meloni lo inserisce nelle dichiarazioni al termine dell’incontro con Volodymyr Zelensky: «Un Occidente diviso, un’Europa spaccata, sarebbero l’unico vero regalo che potremmo fare a Mosca». Per questo – è il messaggio implicito – i leader occidentali devono concentrarsi su quello che li unisce, altrimenti si finisce per fare il gioco non solo della Russia, ma della Cina, dell’Iran e degli altri nemici comuni. La premier ha parlato con Zelensky anche di questo, oltre che degli aiuti italiani ed europei all’Ucraina. «La crisi iraniana preoccupa tutti, sta diventando sempre più complessa e nutriamo la speranza che il negoziato di pace possa riprendere», ha dichiarato dopo il vertice. È la pace, infatti, la condizione per far riprendere il traffico nel canale di Hormuz e riportare alla normalità gli approvvigionamenti di gas e petrolio.

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