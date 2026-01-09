Crans-Montana, lo sfregio dei Moretti in tribunale: "Volete chiedere scusa?". E loro...

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, si sono presentati questa mattina alla procura di Sion, in Svizzera, per essere interrogati per la prima volta in qualità di sospettati per l'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel loro bar di Crans-Montana. La coppia era accompagnata dai suoi tre avvocati. Accusati di omicidio colposo, i due gestori sono arrivati poco prima delle 8 all'Ufficio centrale del pubblico ministero del Vallese, come ha riferito la Rts (Radio televisione svizzera). Presenti sul posto una cinquantina di giornalisti svizzeri, italiani e francesi.

Accompagnati dai loro legali, i coniugi Moretti sono stati scortati dalla polizia, che li ha aiutati a entrare nell'edificio. Nonostante le numerose domande dei giornalisti, tra cui "volete chiedere scusa?", i coniugi non hanno rilasciato dichiarazioni. Come pure i loro tre avvocati. I proprietari del Constellation devono ora rispondere di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Dalle 8 sono stati interrogati sulla loro situazione personale. Rts ha anche chiarito che oggi non saranno ascoltati sui fatti avvenuti durante la notte di San Silvestro, in cui hanno perso la vita anche sei cittadini italiani e ne sono rimasti feriti altri undici.

Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sull'incendio costato la vita a 40 persone, sei delle quali italiane, con 116 feriti di cui 14 connazionali. Una mossa, quella dei magistrati romani, che arriva dopo le iniziative giudiziarie avviate dalla Francia e del Belgio. Proprio la procura belga si è messa a disposizione delle autorità giudiziarie e di polizia elvetiche per l'esecuzione di eventuali atti d'indagine in Belgio, compresa - se necessaria - l'audizione di testimoni.