Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Crans-Montana, arrestato il gestore di Le Constellation Jacques Moretti

di
Libero logo
venerdì 9 gennaio 2026
Crans-Montana, arrestato il gestore di Le Constellation Jacques Moretti

2' di lettura

È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone. Lo ha riportato l'emittente Bfmtv citando proprie fonti. Secondo quanto riportato dai media locali, la Procura vallesana ha chiesto la carcerazione preventiva di Moretti, parlando di un "potenziale rischio di fuga". La moglie Jessica, invece, è stata messa ai domiciliari col braccialetto elettronico e l'obbligo di presentazione una volta al giorno negli uffici della Polizia su richiesta della Procura del Canton Vallese. A quanto si apprende, la decisione è maturata anche tenendo conto che ha un figlio piccolo.

L'interrogatorio di Moretti era iniziato alle 8 di questa mattina, venerdì 9 gennaio, insieme alla moglie Jessica. Ed è durato sei ore e mezza. L'uomo, al termine del colloquio, è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale. La donna è invece uscita dagli uffici della procura con i suoi legali.

Dritto e Rovescio, sentenza-Cruciani su Crans: "C'è un solo responsabile"

La strage di capodanno a Crans-Montana è oggetto di dibattito a “Dritto e Rovescio”, programma di app...

Accompagnati dagli avvocati Yaël Hayat, Nicola Meier e Patrick Michod, i due imprenditori sono stati sentiti singolarmente dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud alla procura di Sion, in Svizzera. Agli interrogatori hanno potuto assistere anche gli avvocati che rappresentano alcune vittime, Sebastien Fanti e Romain Jordan, che è stato il primo a uscire dal palazzo di Giustizia senza commentare l'esito dell'interrogatorio. 

Al termine del suo interrogatorio, Jessica Moretti ha parlato con i giornalisti. "I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una tragedia inimmaginabile", ha detto tra le lacrime la donna, "non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere. È successo nel nostro locale e voglio scusarmi". 

Crans-Montana, lo sfregio dei Moretti in tribunale: "Volete chiedere scusa?". E loro...

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, si sono presentati questa mattina all...
tag
jacques moretti
crans-montana

Lei finisce ai domiciliari Crans-Montana, queste parole e le lacrime dopo l'arresto del marito: il crollo di Jessica Moretti

La premier Crans-Montana, Giorgia Meloni picchia duro: "Scappa con la cassa? Bisogna essere implacabili"

All'angolo Crans-Montana, i Moretti hanno cancellato i video in fretta e furia

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, queste parole e le lacrime dopo l'arresto del marito: il crollo di Jessica Moretti

Crans-Montana, queste parole e le lacrime dopo l'arresto del marito: il crollo di Jessica Moretti

Redazione
Iran, progressisti muti sulle rivolte per non rinnegare la lotta agli Usa

Iran, progressisti muti sulle rivolte per non rinnegare la lotta agli Usa

Giovanni Sallusti
Crans-Montana, lo sfregio dei Moretti in tribunale: "Volete chiedere scusa?". E loro...

Crans-Montana, lo sfregio dei Moretti in tribunale: "Volete chiedere scusa?". E loro...

Crans-Montana, la scoperta sui Moretti: cos'hanno pagato in contanti

Crans-Montana, la scoperta sui Moretti: cos'hanno pagato in contanti

Claudia Osmetti