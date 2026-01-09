Crans-Montana, arrestato il gestore di Le Constellation Jacques Moretti

È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone. Lo ha riportato l'emittente Bfmtv citando proprie fonti. Secondo quanto riportato dai media locali, la Procura vallesana ha chiesto la carcerazione preventiva di Moretti, parlando di un "potenziale rischio di fuga". La moglie Jessica, invece, è stata messa ai domiciliari col braccialetto elettronico e l'obbligo di presentazione una volta al giorno negli uffici della Polizia su richiesta della Procura del Canton Vallese. A quanto si apprende, la decisione è maturata anche tenendo conto che ha un figlio piccolo.

L'interrogatorio di Moretti era iniziato alle 8 di questa mattina, venerdì 9 gennaio, insieme alla moglie Jessica. Ed è durato sei ore e mezza. L'uomo, al termine del colloquio, è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale. La donna è invece uscita dagli uffici della procura con i suoi legali.