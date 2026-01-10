Crans-Montana, un dettaglio choc: "Come sono state trovate 34 vittime"

"34 vittime sono state trovate accalcate sulle scale". A raccontare un agghiacciante retroscena su Crans-Montana e le vittime della strage di Capodanno è l'inviato di 4 Di Sera Weekend. Collegato con la trasmissione il giornalista esordisce: "Emergono dei dettagli che hanno dell'incredibile. Ci fanno capire ancora di più cosa è successo in quel locale". Da qui la rivelazione: "Tre persone sono state trovate fuori dal locale, sono riuscite a uscire ma sono morte avvelenate dai fumi". "37 invece erano dentro". E di queste 37, "34 erano accalcate su quella scala che normalmente era larga tre metri, ma che per volere di Moretti era stata ridotta a un metro".

Insomma, "questi ragazzi avevano trovato la via per uscire, avevano capito che di lì c'era la salvezza ma non ci sono riusciti proprio perché lo spazio era troppo poco". L'inviato spiega che "quella scala era stata ridotta per creare uno spazio maggiore al piano di sopra e mettere più tavoli. Infatti dall'accusa di omicidio colposo si potrebbe passare a quella di omicidio per dolo eventuale".

Proprio per questo verrà conferito nei prossimi giorni, per essere svolto il 20 gennaio, l'incarico per l'esame autoptico sul corpo di Emanuele Galeppini, il 17enne genovese tra le 6 vittime italiane della tragedia. L'esame sarà eseguito dal direttore dell’istituto di medicina legale del Policlinico San Martino di Genova, Francesco Ventura, ed è stato disposto dalla procura di Genova su delega di quella di Roma che ha aperto nelle scorse ore un fascicolo per omicidio colposo plurimo e incendio colposo, al momento contro ignoti.