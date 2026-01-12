Venezuela, Alberto Trentini è stato liberato. Con lui rilasciato anche Mario Burlò

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano attualmente nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas, in Venezuela. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la notizia su X, comunicandola personalmente al Presidente del Consiglio. Ha riferito di aver parlato con i due connazionali, i quali stanno bene, e ha aggiunto che rientreranno presto in Italia.

La liberazione rappresenta un segnale importante da parte della nuova presidente venezuelana Delcy Rodríguez, che il governo italiano ha apprezzato molto. Trentini, cooperante 46enne originario di Venezia, era detenuto da 13 mesi nel carcere di El Rodeo (noto per ospitare prigionieri politici), senza che gli fosse mai formalizzata un’accusa.Il suo nome era inserito in una lista di prigionieri che la presidente Rodríguez ha deciso di graziare e scarcerare. Nei giorni precedenti si parlava di circa 200 rilasci previsti, nell’ambito di una strategia dichiarata per aprire «una nuova stagione politica» e favorire la pacificazione nazionale.

Trentini, esperto cooperante, era stato arrestato il 15 novembre 2024 mentre si trovava in Venezuela per una missione umanitaria con l’ONG Humanity & Inclusion, finalizzata a portare aiuti alle persone con disabilità.La vicenda si chiude dunque positivamente dopo oltre un anno di detenzione, grazie a un gesto politico che il governo italiano interpreta come un’apertura da parte delle autorità venezuelane.

La gioia del premier Giorgia Meloni: "Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa. Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal Presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato".