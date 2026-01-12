Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Iran, "cyberattacchi": proteste senza fine, interviene Trump?

di
Libero logo
lunedì 12 gennaio 2026
Iran, "cyberattacchi": proteste senza fine, interviene Trump?

2' di lettura

È da ben due settimane che l'Iran è animato da dure proteste contro il regime degli ayatollah. Proteste che finiscono sempre con una violenta repressione. Di qui la minaccia del presidente americano Donald Trump di intervenire militarmente nel caso in cui la repressione contro i civili dovesse continuare e degenerare. Domani, martedì 13 gennaio, si terrà un briefing per decidere in che modo agiranno gli Usa. Una minaccia a cui Teheran ha già risposto: il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l'esercito americano e Israele saranno "bersagli legittimi" se l'America attaccherà la Repubblica Islamica.

Stando a quanto trapelato nelle ultime ore e riportato dal Telegraph citando funzionari statunitensi, l'America starebbe preparando possibili attacchi informatici contro l'Iran. Dunque, sarebbero in corso operazioni informatiche volte a punire la leadership iraniana per la violenza usata contro chi protesta. Teheran, però, non sarebbe disposta a fare nessun passo indietro. Il capo della magistratura iraniana Mohsen Ejei su X ha scritto: "Ci sarà tolleranza zero nei confronti di coloro che hanno incitato e incitano la gente alle rivolte, così come nei confronti di coloro che hanno provocato individui attraverso dichiarazioni ambigue". 

Iran, la spallata che serve per far cadere la Repubblica islamica

Donald Trump rischia di farsi dare del “Taco” un’altra volta: glielo imputarono per la sua politica co...

Inoltre, secondo il sindaco di Mashad, in Iran, non solo le proteste avrebbero causato danni per oltre due miliardi di toman (equivalenti a circa 15 milioni di dollari) alle infrastrutture della città, ma i manifestanti non sarebbero nemmeno chi dicono di essere. Ripreso dall'agenzia di stampa Tasnim, ha detto: "I rivoltosi non fanno parte della popolazione e hanno attaccato intenzionalmente strutture pubbliche". Per il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, le manifestazioni sono state "alimentate e fomentate" da elementi stranieri e le forze di sicurezza "daranno la caccia" ai responsabili. 

Intanto, l'Unione Europea potrebbe varare nuove sanzioni contro l'Iran, a causa della "brutale repressione" delle manifestazioni contro il regime. Lo ha anticipato l'Alta rappresentante per gli affari esteri europea, Kaja Kallas, in un'intervista al giornale tedesco Die Welt. Mentre Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, ha detto che "l'Iran vuole negoziare, penso siano stanchi di essere maltrattati dagli Stati Uniti". Infine, ha aggiunto che la sua amministrazione è in trattativa per organizzare un incontro con Teheran.

Cercasi Flotilla in rotta sull'Iran

Il Terzo Millennio si è aperto l’11 settembre 2001 con l’attacco alle Torri Gemelle, da allora &egrav...
tag
iran
usa

Le immagini dall'elicottero Los Angeles, camion sulla folla alla manifestazione pro Iran. Le immagini dall'elicottero

Presidente Usa Groenlandia, Trump: "In un modo o nell'altro ce l'avremo"

Quel deserto culturale Se in Iran viene repressa anche la musica

ti potrebbero interessare

Macron-Gorbaciov: fare la cosa giusta non è la cosa giusta

Macron-Gorbaciov: fare la cosa giusta non è la cosa giusta

Giovanni Longoni
Se in Iran viene repressa anche la musica

Se in Iran viene repressa anche la musica

Enrico Stinchelli
Mamdani, l'idolo della sinistra prometteva "trasporti gratis?". E infatti il bus rincara

Mamdani, l'idolo della sinistra prometteva "trasporti gratis?". E infatti il bus rincara

Tommaso Lorenzini
La crisi francese? Tutta colpa dell'opposizione: l'ultimo delirio dell'Economist

La crisi francese? Tutta colpa dell'opposizione: l'ultimo delirio dell'Economist

Carlo Nicolato