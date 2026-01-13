Crans-Montana, "Jessica? Io ho visto...": testimonianza-choc su Rete 4

Libero logo
martedì 13 gennaio 2026
Jessica Moretti fuggita dalle fiamme con la cassa del locale. Dopo le indiscrezioni arriva una prima testimonianza su quanto accaduto la notte di Capodanno, quando il locale le Constellation di Crans-Montana ha preso fuoco provocando la morte di 40 persone. Una persona riferisce che "la proprietaria ha visto il fuoco, è scappata con la cassa, ha lasciato tutti i ragazzi lì. Tutte le vie di fuga".

E ancora, il testimone raggiunto da Quarta Repubblica: "Ho visto la proprietaria che diceva: 'dobbiamo andare' ed è scappata. Gli altri hanno aspettato 50 secondi in più. È arrivato il fuoco, finiti". Anche una dipendente che lavora nel locale avrebbe visto fuggire Jessica con i soldi del registratore di cassa. "Sì,sì, l'ha vista fuggire con la cassa", conferma l'uomo. 

Intanto il coniuge di Jessica, Jacques, anche lui titolare del Constellation, rimane in carcere. Il pericolo che possa scappare dalla Svizzera è reale e quindi dovrà rimanere in carcere, per ora. Il Tribunale delle misure detentive di Sion dà ragione alla procura generale del Vallese che venerdì aveva chiesto per l'imprenditore francese la misura restrittiva, immediatamente eseguita. Ma per lui si apre uno spiraglio: il versamento di una cauzione.

I giudici di garanzia però precisano che "la fissazione delle cauzioni richiede un'istruttoria minuziosa" e nel frattempo "deve prevalere la privazione della libertà". Dopo la strage di Capodanno, in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite, Jacques assieme alla moglie Jessica Maric, che resta ai domiciliari con il braccialetto elettronico, rimangono per ora gli unici indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi. Anche se il Comune di Crans-Montana ha dovuto rinunciare alla costituzione di parte civile perché gli inquirenti svizzeri, che hanno allargato in campo degli accertamenti anche al livello istituzionale, gli avrebbero negato la qualità di soggetto danneggiato. 

