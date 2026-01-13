Crans-Montana, "Jessica? Io ho visto...": testimonianza-choc su Rete 4

Jessica Moretti fuggita dalle fiamme con la cassa del locale. Dopo le indiscrezioni arriva una prima testimonianza su quanto accaduto la notte di Capodanno, quando il locale le Constellation di Crans-Montana ha preso fuoco provocando la morte di 40 persone. Una persona riferisce che "la proprietaria ha visto il fuoco, è scappata con la cassa, ha lasciato tutti i ragazzi lì. Tutte le vie di fuga".

E ancora, il testimone raggiunto da Quarta Repubblica: "Ho visto la proprietaria che diceva: 'dobbiamo andare' ed è scappata. Gli altri hanno aspettato 50 secondi in più. È arrivato il fuoco, finiti". Anche una dipendente che lavora nel locale avrebbe visto fuggire Jessica con i soldi del registratore di cassa. "Sì,sì, l'ha vista fuggire con la cassa", conferma l'uomo.

Intanto il coniuge di Jessica, Jacques, anche lui titolare del Constellation, rimane in carcere. Il pericolo che possa scappare dalla Svizzera è reale e quindi dovrà rimanere in carcere, per ora. Il Tribunale delle misure detentive di Sion dà ragione alla procura generale del Vallese che venerdì aveva chiesto per l'imprenditore francese la misura restrittiva, immediatamente eseguita. Ma per lui si apre uno spiraglio: il versamento di una cauzione.