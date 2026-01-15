Donald Trump sbrocca con l'operaio: "Fott***!", poi dito medio

Donald Trump ha reagito in modo plateale durante una visita agli stabilimenti Ford a Dearborn (Michigan), martedì 13 gennaio 2026 (non dicembre, come indicato nel testo). Il presidente stava percorrendo la linea di produzione dei pickup F-150, prima di un discorso al Detroit Economic Club, quando un operaio lo ha insultato urlando "protettore di pedofili" (o "pedophile protector" in inglese), in riferimento ai legami passati di Trump con Jeffrey Epstein e alla gestione dei cosiddetti Epstein Files (documenti su indagini e contatti del finanziere condannato per traffico sessuale, la cui pubblicazione è oggetto di pressione politica).Il video, diffuso da TMZ, mostra Trump che si volta verso l'operaio (non inquadrato direttamente), gli punta il dito due volte, gli urla chiaramente "F*** you" e alza il dito medio mentre si allontana.

La Casa Bianca ha difeso la reazione: "Un individuo squilibrato ha urlato imprecazioni in preda a una crisi di rabbia e il presidente ha dato una risposta appropriata e inequivocabile". L'operaio, identificato come TJ Sabula (membro United Auto Workers Local 600), sarebbe stato sospeso dal lavoro.

Sabula non si pente: ha dichiarato di non avere rimpianti per le sue parole, legate alla richiesta di trasparenza sugli Epstein Files. Il sindacato UAW ha difeso il lavoratore, criticando Trump.L'incidente ha scatenato reazioni bipartisan: critiche da democratici per il gesto presidenziale, mentre sostenitori di Trump lo vedono come risposta a un'aggressione verbale.