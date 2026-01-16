Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Mar Baltico, jet italiani sorprendono il caccia russo: alta tensione

venerdì 16 gennaio 2026
Mar Baltico, jet italiani sorprendono il caccia russo: alta tensione

2' di lettura

"Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari», in Estonia, «sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in avvicinamento allo spazio aereo del Mar Baltico". Lo ha riferito su X il Comando aereo della Nato. "Nel 2025 sono già stati effettuati oltre 500 `scramble´ nello spazio aereo della Nato. Le missioni di polizia aerea e le attività di vigilanza rafforzata garantiscono la sicurezza degli Alleati 24 ore su 24, 7 giorni su 7", ha spiegato. Intanto a Kiev si teme un attacco massiccio da parte di Mosca. 

"I nostri servizi segreti riferiscono che la Russia sta preparando nuovi attacchi massicci", ha scritto su `X´ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che «stiamo parlando apertamente con i nostri partner, sia dei missili di difesa aerea sia dei sistemi di cui abbiamo tanto bisogno". Perché "le forniture sono insufficienti. Stiamo cercando di accelerare i tempi ed è fondamentale che i nostri partner ci ascoltino", ha aggiunto. Infine la procura generale della Repubblica di Lituania ha iniziato le indagini preliminari nei confronti di sei uomini, cittadini di Colombia, Cuba, Russia e Bielorussia, accusati di aver programmato un attacco terroristico ai danni di un'azienda privata della città di Siauliai, che fornisce aiuti militari all'Ucraina. Gli uomini, che avrebbero dovuto compiere un attentato all'azienda di componenti elettronici Tvc Solution nel settembre del 2024, sono stati incriminati di terrorismo e finanziamento ad attività terroristiche.

Secondo gli inquirenti, gli arrestati avrebbero agito per conto dei servizi segreti militari di Mosca. Gli indagati rischiano una pena compresa tra i cinque e i quindici anni di detenzione. 

tag
eurofighter

La mossa al fronte Eurofighter tedeschi a Malbork: la Germania pronta alla guerra

Sfida totale Polonia, foto ad alta quota: il messaggio russo ai caccia italiani

eurofighter Caccia tedeschi si alzano in volo: Mosca sfida la Nato, tensione alle stelle nei cieli

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, le dimissioni-farsa del sindaco Féraud: schiaffo alle vittime

Crans-Montana, le dimissioni-farsa del sindaco Féraud: schiaffo alle vittime

Giorgia Meloni, "Tunku Tunku!": il regalo di compleanno dalla premier Takaichi

Giorgia Meloni, "Tunku Tunku!": il regalo di compleanno dalla premier Takaichi

Redazione
Crans-Montana, "il prodotto più letale" al Le Constellation: una strage annunciata

Crans-Montana, "il prodotto più letale" al Le Constellation: una strage annunciata

Redazione
Crans-Montana, l'inviata del Tg2 minacciata: "A tuo rischio e pericolo"

Crans-Montana, l'inviata del Tg2 minacciata: "A tuo rischio e pericolo"

Redazione