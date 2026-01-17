Germania, arruolati volontari per la difesa

Servono 80mila militari per rimpolpare le file della Bundeswehr. Le Forze Armate tedesche, negli ultimi 30 anni, si sono ridotte numericamente della metà, mentre la minaccia esterna è cresciuta e non c’è più la certezza di poter contare sul personale delle basi statunitensi. Dall’inizio dell’anno, il governo di Berlino ha aperto le liste per la leva volontaria. L’obiettivo è arrivare a 260mila soldati, oltre ai riservisti, entro il 2035 ed è partita una campagna pubblicitaria il cui slogan è Frei. Will. Ich «Voglio essere libero».

In Svizzera, Austria, Croazia, Svezia, Lituania e Lettonia la leva è obbligatoria, ma la Germania per il momento ha reintrodotto soltanto la visita medica, per consentire allo Stato di tenere aggiornate le liste dei cittadini arruolabili (AFP).