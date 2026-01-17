Ue-Mercosur, firmato l'accordo dopo 25 anni di negoziati: cosa cambia ora

È stato firmato, dopo 25 anni di negoziati, l'accordo tra Ue e Mercosur ad Asuncion, la capitale del Paraguay. Si tratta di un'importante intesa per creare una delle più grandi zone di libero scambio al mondo. Presenti i leader dei Paesi membri del Mercosur e dei leader Ue. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e i leader dei paesi del Mercosur hanno assistito alla firma dell'accordo di partenariato Ue-Mercosur (Empa) e dell'Accordo Commerciale Provvisorio UE-Mercosur da parte del Commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic e dei suoi omologhi del Mercosur.

Dopo la firma, l'Ue e il Mercosur seguiranno le rispettive procedure per lavorare verso la ratifica dell'accordo. Per quanto riguarda l'Ue, l'intesa dovrà essere ratificata da tutti gli Stati membri, seguendo le rispettive procedure nazionali. L'accordo creerà una vasta gamma di opportunità economiche per l'Ue, tra cui: rimozione dei dazi sulle esportazioni dell'Ue, inclusi prodotti agro-alimentari e prodotti industriali chiave come automobili, macchinari e farmaceutici, facendo risparmiare alle imprese dell'Ue 4 miliardi di euro all'anno in dazi; maggiore facilità, velocità e sicurezza negli investimenti nelle catene di approvvigionamento chiave, comprese le materie prime critiche e i beni correlati; rafforzamento della sicurezza economica e supporto per le transizioni digitale e verde da entrambe le parti; aiutare l'Ue e il Mercosur a definire le regole del commercio globale in linea con i più elevati standard dell'Ue.