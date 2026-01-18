Groenlandia, le truppe tedesche lasciano l'isola: la missione lampo

Le forze armate tedesche stanno lasciando la Groenlandia, "senza alcun annuncio, notifica o altra spiegazione". Lo riporta il quotidiano tedesco Bild, precisando di aver "avvistato i 15 soldati, guidati dal contrammiraglio Stefan Pauly, all’aeroporto di Nuuk". "Ieri si diceva che i soldati sarebbero rimasti più a lungo del previsto", scrive il tabloid, secondo cui l’ordine di rientro sarebbe arrivato da Berlino nelle prime ore di questa mattina, domenica 18 gennaio.

"Alle truppe sul posto non è stata fornita alcuna spiegazione, nulla. Solo: rientro!", si legge ancora sul quotidiano. La partenza sarebbe avvenuta a mezzogiorno. I soldati tedeschi sono quindi rimasti in Groenlandia per meno di due giorni: 44 ore dall’atterraggio al decollo. Questa novità segue le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che nelle scorse ore aveva annunciato dazi del 10% a partire da febbraio ai Paesi europei che avevano mandato truppe in Groenlandia.