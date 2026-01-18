Crans-Montana, testimonianza-choc: "Jessica ha ripreso tutto e poi ha cancellato i video"

Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, il locale andato a fuoco a Crans-Montana uccidendo 40 persone la notte di Capodanno, avrebbe filmato il rogo mortale ma poi avrebbe nascosto i video della strage. Quando è stata interrogata dai magistrati svizzeri, infatti, la donna ha detto di non avere nel suo telefono nessun video della serata. In realtà, stando a quanto emerso dagli atti, la donna sarebbe stata immortalata da uno dei clienti mentre riprendeva non solo le bottiglie di champagne con sopra le fontane di luce, ma anche l’inizio dell'incendio.

A confermare questa versione dei fatti sarebbe stata Louise, una delle cameriere in servizio nel locale la notte della tragedia. Faceva parte della processione per portare lo champagne ai tavoli. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, a scatenare le fiamme sarebbero state proprio le scintille messe sulle bottiglie dopo aver sfiorato il soffitto ricoperto di pannelli infiammabili.