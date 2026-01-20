Groenlandia, Trump pianta la bandiera Usa: "Gli europei non opporrano resistenza"

"Ci vedremo a Davos". Ma nel frattempo Donald Trump ha già piantato la bandiera degli Stati Uniti sul suolo della Groenlandia. Metaforicamente e mediaticamente, ma non solo. La contesa tra Washington, Copenaghen e Bruxelles sull'isola di ghiaccio, snodo geopolitico, economico, commerciale e militare sempre più cruciale nel confronto con Cina e Russia, registra nella notte italiana nuovi picchi. "Non penso che gli europei opporranno molta resistenza. Dobbiamo averla", ribadisce il capo della Casa Bianca sulla Groenlandia parlando con i giornalisti in Florida. "Non possono proteggerla", ha proseguito Trump, secondo quanto riporta la Cnn, aggiungendo che "i danesi sono persone meravigliose e so che i loro leader sono ottime persone, ma non ci vanno nemmeno". "E sapete, il fatto che una nave sia arrivata lì 500 anni fa e poi se ne sia andata non vi dà alcun diritto di proprietà. Quindi ne parleremo con le varie persone coinvolte", ha aggiunto. Cnn ricorda che, secondo quanto riportato dal sito web del governo della Groenlandia, nel 1721 un missionario luterano arrivò in Groenlandia in barca, segnando l'inizio della colonizzazione dell'isola da parte della Danimarca.

Donald Trump, la lettera al premier norvegese: "Senza Nobel non sono più obbligato a pensare alla pace" Una lettera senza precedenti quella inviata da Donald Trump al primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, la cui veridic...

"La Nato avverte la Danimarca ormai da 20 anni, avverte la Danimarca della minaccia russa" ma "non si tratta solo della Russia, ma anche della Cina", ha detto ancora Trump."Vedremo cosa succederà", ha aggiunto. Poi ha concluso: "Mettiamola così: sarà un Davos interessante, ha detto riferendosi al forum in Svizzera in cui si parlerà anche della Groenlandia. Da Pechino, intanto, la Cina protesta formalmente: "Esortiamo gli Usa di smettere di utilizzare la cosiddetta 'minaccia cinese' come pretesto per perseguire obiettivi egoistici", ha dichiarato Guo Jiakin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, durante una conferenza stampa rilanciata dai media asiatici.

Groenlandia, il vero piano di Donald Trump: "Golden Dome", una pioggia di missili Il progetto “Golden Dome” (Cupola Dorata) immaginato da Donald Trump è lo scudo antimissile definitiv...