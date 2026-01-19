Donald Trump, la lettera al premier norvegese: "Senza Nobel non sono più obbligato a pensare alla pace"

Il quotidiano inglese Independent, che per primo ha dato la notizia, ha definito la lettera "bizzarra". Trump ha insistito con Store sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero controllare la Groenlandia perché la Danimarca non sarebbe in grado di proteggerla da Russia e Cina , mettendo in discussione la rivendicazione storica di lunga data di Copenaghen sul territorio.

Una lettera senza precedenti quella inviata da Donald Trump al primo ministro norvegese Jonas Gahr Store , la cui veridicità è stata peraltro confermata da quest'ultimo. Nella missiva il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che " non si sente più obbligato a pensare esclusivamente alla pace " dopo essere stato snobbato per il Premio Nobel per la Pace.

"Ho fatto più io per la Nato di chiunque altro dalla sua fondazione", ha rivendicato il capo della Casa Bianca, e ora l'Alleanza atlantica "dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti". "Il mondo non è sicuro a meno che non abbiamo un controllo completo e totale della Groenlandia", ha aggiunto. Il tycoon è sembrato attribuire agli alleati la responsabilità del suo " catastrofico " cambiamento di politica estera, sostenendo che, visto che la Norvegia non gli ha conferito il Premio Nobel per la Pace lo scorso anno, ora poteva mettere al primo posto gli interessi degli Stati Uniti. L'ufficio del premier di Oslo non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il governo norvegese peraltro non ha alcun ruolo nel determinare l'assegnazione del Premio Nobel.

"Caro Jonas: considerando che il tuo Paese ha deciso di non assegnarmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre E PIÙ , non mi sento più obbligato a pensare esclusivamente alla Pace, anche se resterà sempre predominante, ma posso ora pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d'America", ha scritto Trump nella lettera, "La Danimarca non può proteggere quella terra da Russia o Cina, e perché mai dovrebbe avere un ' diritto di proprietà '? Non ci sono documenti scritti, è solo una nave che è sbarcata lì centinaia di anni fa, ma anche noi abbiamo fatto sbarcare navi lì".

"Ho fatto più io per la NATO di chiunque altro dalla sua fondazione e ora la NATO dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti", ha aggiunto l'inquilino della Casa Banca, "Il mondo non è sicuro a meno che non abbiamo un Controllo Completo e Totale della Groenlandia. Grazie! Presidente DJT (Donald John Trump)".

Il presidente americano negli scorsi mesi ha ripetutamente sostenuto di meritare il riconoscimento per aver risolto numerose guerre durante il suo secondo mandato. La vincitrice, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, ha consegnato a Trump la medaglia del premio alla Casa Bianca la scorsa settimana, spingendo la Fondazione Nobel a ribadire che un premio non può, neppure simbolicamente, essere trasferito. "Una volta annunciato un Premio Nobel, questo non può essere revocato, condiviso o trasferito ad altri", hanno dichiarato venerdì il Comitato Nobel norvegese e l'Istituto Nobel norvegese, "La decisione è definitiva e vale per sempre".

La lettera di Trump è stata pubblicata anche dal Verdens Gang, quotidiano di Oslo. Secondo Store, Washington l'ha inviata in risposta a un messaggio precedente per Trump sulla Groenlandia firmato dallo stesso primo ministro della Norvegia insieme al presidente finlandese Alexander Stubb.