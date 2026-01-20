Crans-Montana, come è morto Emanuele Galeppini: l'autopsia

Emanuele Galeppini, il 16enne genovese e promessa del golf che ha perso la vita nel locale Le Constellation di Crans-Montana, sarebbe deceduto per asfissia. Questo il risultato che sarebbe emerso dalle tac e dall’autopsia affidata dalla Procura di Roma ai consulenti Sabina Strano Rossi, Fabio di Giorgio e Antonio Oliva. Il ragazzo, che dall'infanzia viveva a Dubai, avrebbe perso la vita dopo aver respirato i fumi tossici all'interno del bar andato a fuoco la notte di Capodanno. Quaranta le vittime, di cui molti giovani, e oltre 100 i feriti.

Gli accertamenti sulla morte del ragazzo erano stati chiesti dai genitori Edoardo e Beatrice tramite i propri legali Alessandro Vaccaro e Nicola Scodnik, i quali avevano dichiarato: "Non c’è traccia di ustione sul corpo di Emanuele, non sappiamo neanche se è stato trovato fuori o dentro il locale. Vogliamo sapere come è morto". Le autorità svizzere, invece, avevano escluso l'autopsia. Si erano limitate a prendere il Dna ai genitori di Emanuele per effettuare il riconoscimento del corpo. Una richiesta apparsa inutile, visto che al momento del ritrovamento il 16enne aveva ancora addosso il portafoglio con i documenti e il cellulare. Cellulare ancora acceso su cui continuavano ad arrivare le telefonate dei genitori.