di
mercoledì 21 gennaio 2026
Donald Trump domina anche sui social: un anno da record

Un anno fa Donald Trump si insediava - per la seconda volta - alla Casa Bianca, dopo l'elezione vinta contro la candidata del Partito democratico Kamala Harris. In soli 365 giorni il tycoon è riuscito a mettere mano alla politica nazionale e, soprattutto, internazionale. Soprattutto a Gaza, dove è riuscito a ottenere una tregua tra Israele e Hamas. Ora è tornato al centro dei riflettori dopo l'operazione speciale che ha portato alla cattura del dittatore venezuelano Nicolas Maduro e il tentativo esplicito di appropriarsi della Groenlandia. 

Gli esperti di Arcadia.com hanno analizzato le performance social di Donald Trump dell'ultimo anno. È Instagram la piattaforma regina, per reaction e nuovi follower, che ha generato tra tutti gli account personali del presidente degli Usa la quota maggiore di attenzione digitale. A un anno esatto dall’insediamento, è l’account Instagram il canale che ha catturato la quota più consistente di attenzione digitale: 175 milioni di reaction e un engagement dell’1,4%.

Trump parla per l'America, per la Ue chi c'è?

Trump parla agli americani, i leader dell’Europa parlano agli europei? Se non ci poniamo questa domanda, non possi...

Mentre, per i canali istituzionali The White House a incassare le percentuali più alte di coinvolgimento sono gli account di TikTok e di X. L’account istituzionale che ha pubblicato di più (anche grazie ai repost) è quello di X (5.998) che ha ottenuto, con il 10%, una percentuale di coinvolgimento molto alta. Mentre a incassare la fetta maggiore di interazioni è Instagram che un bottino di 123 milioni di reaction.

Donald Trump malato? Se l'avversario è forte, meglio dargli del matto...

Davvero Trump è impazzito? Davvero ha cominciato a dare segni di squilibrio mentale forse per l'età o ...
